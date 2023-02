Luisa Di Lorenzo è la nuova coordinatrice protempore del TaG. Alla guida della Cgil Gallura dal 2016 la segretaria è stata eletta all’unanimità dal Tavolo, riunitosi ieri nella sede della Cisl insieme a Confcommercio, Confartigianato, Cna, Agci Gallura, Confapi, Confagricoltura, Cgil, Uil.

“Il Tavolo Associazioni Gallura ha sostenuto – si legge nella nota - le iniziative imprenditoriali che hanno garantito al territorio benessere economico diffuso e rispetto dei diritti dei lavoratori: dallo sviluppo del sistema alberghiero della Costa Smeralda alla crescita del settore nautico; ad Olbia, dal radicamento delle storiche fabbriche della As do Mar e della Cerasarda, alla crescita delle società dei servizi aeroportuali e portuali fino alle iniziative in itinere come il Polo per l’innovazione tecnologica, la Zes (Zona economica speciale) e lo sviluppo del Consorzio del Polo Universitario. La segretaria – continua la nota - conosce, per averle seguite sempre in prima persona, le principali vertenze della Gallura: la grave carenza infrastrutturale, le forti criticità della sanità, la cronica mancanza di collegamenti aerei e navali certi con la penisola, la mancanza di risposte dalla Regione e dallo Stato, a cominciare dalla mancata (ri)nascita della Provincia di Olbia-Tempio o Provincia della Gallura”.

A fianco degli ex lavoratori di Air Italy e promotore delle più importanti vertenze del territorio il TaG “ribadisce la volontà di intensificare l'azione nei confronti delle istituzioni locali e degli organi di governo della Regione Sardegna su tutte le tematiche condivise nelle quali esercitare al meglio una rappresentanza unitaria allo scopo di ottenere maggior riconoscimento del proprio ruolo”. Azioni che hanno calendarizzato un sit-in di protesta rispetto alla mancata realizzazione della Olbia-Palau-Santa Teresa - opera considerata di importanza strategica - e proseguiranno con l’apertura di un focus sulla continuità territoriale aerea “tema sul quale durante la riunione - conclude la nota - sono emersi dubbi e perplessità riguardo la Compagnia Aerea che si è aggiudicata il bando sullo scalo di Olbia”.

