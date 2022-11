La scuola Civica di musica del Comune di Olbia cerca insegnanti, indetta la selezione pubblica per il conferimento degli incarichi di docente di sassofono e di musicoterapia per l’anno scolastico 2022/2023. Due le ore settimanali destinate al sax e otto alla musicoterapia, la domanda di partecipazione alle selezioni, si legge nella nota stampa, “dovrà essere indirizzata al Dirigente del Settore Attività produttive, Turismo e Personale Servizio Biblioteca e Scuola Civica di Musica, entro il 12 novembre, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it”.

La scuola di musica olbiese, con sede al MusMat di Via Roma, ha anche reso noto che sono ancora disponibili dei posti per i corsi strumentali ordinari destinati agli allievi dai 7 ai 20 anni: in particolare sono 6 i posti nel corso di tromba, 5 per il corso di violoncello, 1 posto per il corso di clarinetto.

Tra i percorsi amatoriali, a partire dai 10 anni di età ( e che non prevedono la frequenza delle lezioni di teoria e solfeggio) sono ancora disponibili 6 posti per il nuovo corso di aspiranti dj mentre c’è ancora spazio per 5 allievi alla propedeutica musicale ( riservati ai nati nel 2017) e 10 posti per musicoterapia.

