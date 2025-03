Venerdì alle 11, nel municipio di La Maddalena, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del circuito Gao - Gallura Always Open, voluto e organizzato dall'associazione Gallura Turismo, con sede a Santa Teresa Gallura, del quale La Maddalena è Comune capofila per il Nord Gallura.

«L'obiettivo finale - spiega Roberto Rossi, destination manager esperto in pianificazione, gestione e promozione turistica - è la creazione di una rete di operatori del turismo che offrono servizi diversi e complementari, allo scopo di produrre pacchetti combinati, direttamente acquistabili online e facilmente fruibili dal turista».

Le attività che faranno parte del circuito Gao, specifica l'assessore al turismo de La Maddalena Gianvincenzo Belli: «Sono quelle che, per storicità e per qualità, contribuiscono ad offrire la migliore immagine del nostro territorio, rispondendo al protocollo definito da Gallura Turismo».

Hanno diritto di accedere al circuito Gao, in forma totalmente gratuita, quelle attività che operano sul territorio da un minimo numero di anni e che svolgono il proprio servizio in piena ottemperanza di permessi, concessioni, regole, con particolare attenzione per quelle che operano anche in periodi di media e bassa stagione.

È il web, tra portale istituzionale www.galluraturismo.eu, e www.visitgallura.uk (per il mercato estero), oltre ai social e a un'attività di newsletter e mailing list, il canale di diffusione dell'offerta turistica che verrà promossa. Ogni singola struttura, ogni operatore interno al circuito GAO, disporrà di una presenza sui portali, sottoforma di citazione o di pagina dedicata. Tutte le attività potranno contribuire con il proprio servizio alla creazione di pacchetti turistici coordinati da FC Travel, partner di Gallura Turismo, e commercializzati da agenzie e piccoli TO collegati all'associazione.

