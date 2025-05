Sono già 200 le persone che hanno dato la loro adesione alla partecipazione della Giornata ambientale ‘Arcipelago No Limits’, organizzata dal gruppo di volontari, Un arcipelago senza plastica, in collaborazione - informano gli organizzatori - con il Comune di La Maddalena, l’azienda municipalizzata La Maddalena Ambiente, le motovedette della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri.

La giornata di raccolta della spazzatura e pulizia, nelle isole del Parco Nazionale, il cui direttore guiderà i sub (La Maddalena Diving, Area 11 e Carabinieri), e nei fondali del Porto Madonna a Budelli e nella vicina isola di Santa Maria, si svolgerà la mattina di sabato 17 maggio prossimo. L’intervento dei volontari, nella operazione ecologica, sarà supportato da un traghettino, tre motonavi e 22 gommoni.

Prima dell’inizio dell’evento saranno ricordate le persone recentemente scomparse, che hanno fatto parte del gruppo di Un arcipelago senza plastica, o hanno partecipato alle raccolte, con una cerimonia che si svolgerà in mare, davanti allo specchio acqueo della Madonnetta di Carlotto. A conclusione della giornata ambientale Arcipelago No Limits’, i volontari si ritroveranno a bordo delle motonavi per il consueto pranzo.

