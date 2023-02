L’ultima gestione, quella del 2022, del compianto presidente dell’Avis maddalenina, Dario Annunziata, prematuramente scomparso poco più di un mese fa all’età di 49 anni, ha visto una partecipazione «massiccia alla donazione del sangue». Dario Annunziata, «in un clima di profonda commozione», è stato eletto “presidente onorario” dall’assemblea annuale dei soci.

Nello scorso 2022 l’Avis Provinciale di Sassari e il Centro Trasfusionale di Olbia hanno raccolto a La Maddalena ben 767 sacche di sangue, delle quali 90 tra nuovi donatori; oltre 131 unità in più in confronto al 2021 e il doppio rispetto al 2020.

L’assemblea ha approvato i bilanci consuntivo e preventivo e ha eletto nuovo presidente Simone Sotgiu e vice presidente Marco Di Gregorio. Il 2023, informa l’Avis isolana, «vedrà portare avanti nuovi progetti, in sinergia con l'Amministrazione Comunale, quali la collaborazione con l'attore di Rai YoYo/La Melevisione/L’Albero Azzurro, Oreste Castagna, con il suo progetto "RossoSorriso", nelle scuole elementari isolane per sensibilizzare anche i bambini alla bellezza del dono, e si lavorerà per l'apertura del Punto Fisso di Prelievo, col desiderio di intitolarlo alla memoria del Presidente Dario Annunziata».

Per le donazioni ci si può prenotare con un messaggio WhatsApp al numero 0789.729017. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 10 ed il 25 marzo.

© Riproduzione riservata