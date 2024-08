Singolare incidente stradale questo pomeriggio a La Maddalena.

Un mezzo per la raccolta rifiuti si è ribaltato per cause ancora da accertare in via Cagliari e il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo.

I Vigili del fuoco si sono occupati di estrarre l'uomo dal mezzo per affidarlo al personale del 118 e hanno dato il via alla bonifica dell’area con l’aiuto dell’azienda di raccolta rifiuti. Operazioni durante le quali la strada è rimasta chiusa.

Per i rilievi è intervenuti anche la polizia locale.

