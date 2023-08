Si sono assentati dalla loro postazione per motivi non connessi al servizio e per questo la Guardia Costiera li ha multati per oltre tremila euro.

La sanzione è stata inflitta ai bagnini addetti al salvamento a mare su tre rinomate spiagge di La Maddalena, nel corso di una serie di controlli finalizzati proprio alla verifica del rispetto delle norme previste dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Nel corso della settimana di Ferragosto gli uomini e le donne della Capitaneria di La Maddalena hanno anche effettuato diversi interventi di soccorso ai diportisti: lo scorso 10 agosto un’imbarcazione da diporto, che si trovava in navigazione nei pressi di Cala Garibaldi dell’Isola di Caprera, ha iniziato ad imbarcare acqua e la Motovedetta Search and Rescue CP 870 è prontamente intervenuta per assicurarsi delle condizioni di salute degli occupanti (padre e figlia) e con il supporto del personale e dei mezzi di una locale ditta specializzata in interventi subacquei ha proceduto a scortare l’unità da diporto fino al cantiere nautico più vicino per i necessari interventi di riparazione.

Il 15 agosto, invece, la Motovedetta è intervenuta per prestare assistenza a due persone, una con un forte dolore alla schiena dovuto ad una caduta accidentale avvenuta a bordo di un’imbarcazione privata e l’altra colta da un malore a bordo di un’unità adibita al trasporto passeggeri impegnata nel giro alle Isole minori dell’Arcipelago di La Maddalena. Le due persone soccorse sono state subito trasportate al porto turistico di Cala Gavetta, affidate alle cure del Servizio 118 ed accompagnate in pronto soccorso.

