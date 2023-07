Nel tempo, a fronte di una sempre maggiore presenza turistica, specialmente la sera localizzata nel centro storico, sono andati progressivamente a diminuire i parcheggi a disposizione, sia di auto che di moto. Basti pensare che anni fa il Lungomare Amendola (Bassa Marina) accoglieva un parcheggio sia nel lato mare che in quello interno, come la Piazza 23 Febbraio che, in altri tempi, era adibita a parcheggio.

E poi ci sono i posti auto sottratti per far posto a pedane e non, per tavolini e tavole di bar, pizzerie, ristoranti, eccetera. Se d’inverno, tutto sommato, i posti auto e moto sono sufficienti altrettanto non si può dire in questi mesi estivi, particolarmente di luglio e di agosto.

«Ci sarebbe piaciuta una maggior attenzione da parte dell’Amministrazione comunale su questo argomento», afferma dall’opposizione il consigliere Alberto Mureddu. «Avevamo suggerito di utilizzare l’area dell’ex cantiere De Meglio, che è al centro, a Cala Gavetta, area qualche anno fa acquisita dal Comune. Ci sarebbe da fare un intervento minimo essendoci, da via Santo Stefano, l’ingresso già fatto; basterebbe collocarci una piattaforma - come si vedono in tante città - per consentire il parcheggio anche nella parte alta per un totale di almeno un’ottantina di auto».

In effetti l’Amministrazione comunale ha in programma la realizzazione di un parcheggio in via Lamarmora, a tre piani, sempre nei pressi di Cala Gavetta ma per ora c'è solo un progetto di massima. «Questa Amministrazione ha approvato una variante al Piano particolareggiato del centro storico, per rispondere all’esigenza di realizzare dei nuovi parcheggi anche piccoli; ebbene a distanza di un anno dall’adozione di questa variante ancora non sono state valutate le osservazioni pervenute», osserva, sempre dall'opposizione, Annalisa Gulino.

«La nostra Amministrazione (del sindaco Luca Montella, nella quale Gulino rivestiva la carica di assessora all’Urbanistica, nda), aveva previsto parcheggi in Piazza Comando, all’Artiglieria su due livelli, a Cala Gavetta; una programmazione sui parcheggi “importante”. Un lavoro di pianificazione già fatto sulla quale lavorare per attuarla. Invece dopo quasi un triennio di questa Amministrazione ancora non abbiamo visto niente di tutto ciò che era stato pianificato. Bisogna realizzare ciò che è stato programmato altrimenti diventano interventi spot, che non risolvono il problema a livello strutturale».

