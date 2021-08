Una tartaruga caretta caretta in difficoltà salvata dall’equipaggio di una imbarcazione a vela nel mare dell’isola Pecora, a est di Caprera.

“Nuotava con difficoltà, non in assetto, sbandata sul lato sinistro e respirava a fatica”, ha riferito l’armatore dell’imbarcazione, Diego Fadda.

Poi, dopo il recupero, sono intervenuti i militari della Guardia costiera e gli operatori dell’associazione “Sea Me Sardinia”, che hanno provveduto a idratare l’animale e a coprirne gli occhi, tenendo libere le narici, per non farlo soccombere.

Poi la tartaruga, battezzata dai suoi soccorritori “Lady Wolf”, è stata trasportata al porto di Cala Gavetta, dove sono stati raccolti dati biometrici, fotografici e alcuni dati sulle condizioni di salute. Successivamente l’animale è stato trasportato e consegnato all’Associazione Crama, per il ricovero presso il Centro di Recupero del Parco Nazionale dell’Asinara.

“Nel 2021 – spiega una nota di Sea Me Sardinia – questa è già la quarta tartaruga marina recuperata viva nelle acque del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e ricoverata presso il Centro di Recupero dell’Asinara. In totale dal 2020, sono stati effettuati 15 interventi tra recuperi e spiaggiamenti di cetacei e tartarughe marine, condotti dal Parco Nazionale di La Maddalena in collaborazione con l’associazione SEA ME Sardinia”.

