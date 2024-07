La nomina della commissaria del Parco Nazionale di La Maddalena, nella persona di Rosanna Giudice, blocca, almeno per il momento, proteste e polemiche.

A cominciare dalle minacciate dimissioni del direttore, Giulio Plastina, e di quelle dei lavoraratori dell'ente che avevavo proclamato, tramite le sigle sindacali, lo stato di agitazione.

È arrivato infatti il comunicato di Cgil Gallura, USB, Fp CISL Gallura che, terminato l'incontro a Cagliari con l'assessora regionale all'Ambiente, Rosanna Laconi, «hanno deciso di sospendere lo stato di agitazione e la procedura di raffreddamento dei conflitti».

Nel corso dello stesso incontro, proseguono i sindacati, «si è raggiunto l'accordo per dar corso a tutte le richieste presentate nella vertenza sindacale.

In particolare, pieno mandato al commissario di provvedere in urgenza all'espletamento di tutti gli atti nec essari al pagamento delle performace 2022/2023, obbiettivi 2024, riprogrammazione bilancio preventivo 2024 e relativi obbiettivi, lavoro agile». Vertenza questa che quanto prima dovrà essere discussa con la commissaria Rosanna Giudice, alla quale il ministro dell'Ambiente ha conferito – per tutta una serie di decisioni, comprese quelle della vertenza in atto – i poteri necessari.

