Dalla bellissima isola di Spargi a quella di Lavezzi, in Corsica, presso i ruderi di un antico monastero; dall’isola di Santa Maria, antica sede di un altro monastero, benedettino, alla rinomata isola di Budelli, conosciuta in tutto il mondo per la Spiaggia Rosa, per terminare, ultima tappa della serie, a Santo Stefano, dove c'è chi ritiene abbia subito il martirio, Papa Ponziano. Sono queste le isole dei pellegrinaggi estivi nelle “Cattedrali del Creato”, organizzate dalla parrocchia di Santa Maria Maddalena, in prosecuzione di una tradizione ormai ultra ventennale iniziata dal precedente parroco, don Domenico Degortes, e proseguita dall’attuale, don Andrea Domanski.

I pellegrinaggi si svolgeranno il 12 luglio a Spargi, il 25 o 29 luglio a Lavezzi, a Ferragosto nell’isola di Santa Maria, il 29 agosto a Budelli e l’ultimo, il 12 settembre, a Santo Stefano. I pellegrinaggi, in queste “Cattedrali del Creato”, partiranno dalla chiesa di Santa Maria Maddalena per l’imbarco su una navetta all’uopo noleggiata, e consentiranno ai partecipanti di godere di un’intensa giornata al mare, tra svago e spiritualità.

Accompagnati da un sacerdote, in ogni isola sarà celebrata Messa, o presso cappelle esistenti o presso ruderi di antichi monasteri o presso croci issate in passato. «Il pellegrinaggio mette in evidenza la nostra condizione umana, in cammino verso Qualcuno che ci accompagna su questa strada, lasciando tanti segni della Sua presenza», sottolinea il parroco, don Andrea Domanski. Per informazioni, dettagli del programma e iscrizioni, rivolgersi alla segreteria parrocchiale, in via Ilva 1, o telefonare al 349 15 34 378 o allo 078 97 37 400.

