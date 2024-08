Indubbiamente ha cambiato volto, in questi ultimi anni, il Lungomare Ammiraglio Mirabello, fondamentale arteria di collegamento tra il porto e il centro di La Maddalena con i quartieri di Due Strade, Cala Chiesa, Villaggio Piras, Murticciola, frazione di Moneta e l’isola di Caprera; dopo gli interventi dell’Amministrazione Montella, sul lato mare, con la rotatoria con al centro il cannone, i giardini e l’area fitness, e quelli più recenti dell’Amministrazione Lai, col parco giochi, l’area relax, la pista ciclabile e il cippo al Comandante Avegno, c’era da mettere mano al lato Nord, piuttosto malmesso e disadorno.

Intervento questo, iniziato meno di un anno fa, e parzialmente completato e comunque inaugurato, ieri 19 agosto, dal sindaco Fabio Lai e dall’assessora-vicesindaca Federica Porcu, previa benedizione del parroco, presenti tra gli altri il comandante del Presidio militare e quello della Capitaneria di porto. Sono stati risistemati per bene i marciapiedi (con illuminazione a pavimento), realizzate nuove e belle aiuole, restaurata una doppia scalinata (mancano però ancora le ringhiere), accomodate le radici dei numerosi pini attorno ai quali sono stati posti materiali assorbenti per l’idratazione. È stata collocata una bella pensilina una grande scritta “La Maddalena” che s’illumina la notte. Predisposti gli impianti, nei prossimi mesi nell’area saranno collocate le colonnine per le ricariche delle auto elettriche.

