Quest’anno non ci sarà, in piazza Umberto I a La Maddalena, la grande Casa di Babbo Natale, costruita interamente in legno, di una superficie di circa 250 m², all’interno della quale l’associazione A.P.S Quelli del “Camminatale” ha organizzato, nel 2021 e nel 2022, piccoli stand, percorsi e spettacolini vari, per allietare le giornate natalizie dell’infanzia maddalenina e non solo.

Già a metà settembre scorso Stefano Cossu, delegato agli eventi, aveva annunciato le proprie dimissioni dall’organizzazione proprio degli eventi natalizi. «Una scelta presa in serenità ma con qualche malumore “esterno”», scrisse Cossu, annunciando la propria decisione «dopo due anni di grandi successi con il gruppo Camminatale, con migliaia di presenze provenienti da tutta la Sardegna».

Mentre si registra che da oggi il Comune ha iniziato l’installazione delle luminarie natalizie, è stato pubblicato un bando con il quale si cercano soggetti che possano riempire il settore est di Piazza Comando con spettacoli viaggianti riguardanti attrazioni per bambini, gonfiabili, autoscontro, ecc. A tal fine è stata resa disponibile, nella stessa piazza, una superficie pari a circa 1400 m². L’installazione delle attrazioni e contestuale esercizio potrà iniziare fin dal giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, per proseguire fino all’Epifania. Le attrazioni potranno iniziare le loro attività dalle ore 10:30 del mattino protraendosi fino alla mezzanotte.

