A La Maddalena sarà finalmente bitumato un breve ma significativo tratto di strada che raccorda la banchina commerciale di sbarco dei traghetti all’antico basolato in granito di via Amendola, tra la biglietteria e la colonna Garibaldi, in pratica l’ingresso in città.

L’intervento fa parte di una serie di interventi atti al ripristino di tratti di vie bitumate o bianche «ormai ammalorati e di difficile transito»: dall’incrocio di via Ammiraglio Mirabello all’ingresso e uscita del parcheggio delle Poste; dalla traversa di via Santa Teresa di Gallura allo spiazzo ancora di via Mirabello; da Punta Villa a via Pietro Nenni.

Ci saranno anche, particolarmente attesi dagli abitanti delle zone interessate, alcuni interventi su strade bianche, e precisamente in Regione Fangotto, nella Località Puzzoni e nella Località Vigna Grande.

