In riferimento all'articolo dal titolo: “La Maddalena, 6.000 euro per due defibrillatori nuovi. Ma quello donato a giugno non è in funzione”, pubblicato lo scorso 11 gennaio, la DDD Srl di Cagliari, precisa, tramite un legale «che la fornitura al Comune di La Maddalena da parte della società è stata di n.3 defibrillatori, 2 Totem in acciaio del peso di 24 kg l'uno, 2 teche da esterno in ABS con apertura allarmata e ammortizzata per un importo di euro 4918,00 oltre IVA di legge».

L'articolo in questione informava dell'acquisto, da parte del Comune, «di due defibrillatori a totem per esterno, da installare nel centro storico della città, e precisamente nella Piazza Garibaldi e in Piazza Comando. A fornirli sarà una ditta di Cagliari per un importo pari a circa 6.000 euro».

Lo stesso articolo definiva «rimarchevole» l'iniziativa dell'acquisto, intesa in senso positivo, rilevando tuttavia come l'Amministrazione comunale non avesse ancora messo in funzione quello ricevuto in dono dalla Croce Verde isolana, a giugno scorso.

