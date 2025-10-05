Senza un comandante stabile della polizia municipale da anni, con appena 6 agenti in servizio (di cui 2 impiegati stabilmente in ufficio), l’Amministrazione comunale di La Maddalena (oltre 11.000 abitanti residenti che raddoppiano se non triplicano nei momenti estivi di punta) corre ai ripari puntando sull’incremento della Compagnia Barracellare, diventata ormai un valido e affidabile punto di riferimento non solo a terra ma anche a mare.

E' di qualche giorno fa alla pubblicazione, a firma del sindaco Fabio Lai, dell’avviso di reclutamento di nuovi 20 agenti della locale compagnia. Fin dalla sua costituzione, nel 2016, la compagnia è al comando del capitano Salvatore Perra. L’agente dei barracelli svolge attività operative finalizzate all’attuazione delle funzioni di Polizia Amministrativa locale e di Pubblica Sicurezza, nonché funzioni ausiliarie di pubblica utilità; assicura il presidio del territorio, la vigilanza sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle Ordinanze Comunali, la tutela della sicurezza rurale e, quando richiesto dal sindaco, anche quella urbana anche a supporto degli organi di Polizia Stradale, per servizi di viabilità di sicurezza, opera nell’ambito della protezione civile, svolge attività di carattere amministrativo, ispettivo e sanzionatorio. Da qualche anno la Compagnia Barracellare ha in uso un’imbarcazione del Comune anche per i controlli in mare.

