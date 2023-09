È da ieri, 12 settembre e fino al giorno 22 di questo mese, che da parte del Raggruppamento Subacquei e Incursori della Marina Militare, hanno luogo attività addestrativa diurna e notturna nelle acque comprese nelle seguenti località: Punta Galera, Isolotti Monaci, Capo Ferro, Cannigione, Palau, Punta Testiccioli, Punta Galera.

L'ordinanza della Capitaneria di Porto di La Maddalena, firmata dal nuovo comandante, Emiliano Santocchini con allegata planimetria, oltre a prescrizioni e comandi alle unità e al personale militare impegnati nelle operazioni, stabilisce che nella zona di mare e nel periodo sopra indicato, tutte le unità in transito prestino la massima attenzione ai mezzi e al personale militare impegnati nelle attività addestrative di cui sopra, mantenendosi ad una distanza minima di mt 200 dalle unità militari impegnate nelle operazioni, valutando altresì l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire ed evitare situazioni di potenziale pericolo.

I comandanti/conduttori delle unità eventualmente in transito in prossimità degli specchi acquei direttamente interessati dalle suddette operazioni dovranno: prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla distanza di sicurezza sopra indicato; mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF anche al fine di assicurare eventuali contatti con il personale operante; adottare tutte le manovre e le precauzioni in mare utili a scongiurare potenziali situazioni di pericolo e ad evitare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

