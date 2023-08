Via libera dell’Amministrazione comunale di La Maddalena alla stipula di un accordo tra il Comune e la Società FINN Srl di Cagliari, proprietaria di un certo numero di ettari sull’isola di Razzoli nonché concessionaria dell’omonimo Faro per 35 anni in virtù di contratto di concessione con la Regione Sardegna.

Considerato che il Comune di La Maddalena è concessionario dell’unico molo di approdo sull’Isola di Razzoli, l’atto di indirizzo prevede che l’accordo «tenga in debito conto quanto di seguito espresso: a. concedere in uso alla FINNS srl l’utilizzo del molo presente sull’isola di Razzoli a titolo di servitù di passaggio pedonale o carrabile; b. stabilire la durata della concessione in uso tra Comune e Società in anni 15 (scadenza 30/12/2038), dalla sottoscrizione dell’accordo, rinnovato tra le parti ogni ulteriore quinquennio; c. stabilire che i canoni concessori e la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico della FINNS Città di La Maddalena SRL».

L'accordo tra Comune e FINN Srl dovrà anche stabilire «che siano realizzati degli eventi sull’isola di Razzoli, atti a sensibilizzare la collettività sulla tutela ambientale dell’arcipelago, per n. 10 giornate all’anno, da svolgersi entro il 30 dicembre di ogni anno, da individuarsi in partnership con FINNS srl e Amministrazione comunale di La Maddalena; e. stabilire che sia consentito l’ormeggio a tutte le unità da diporto; f. stabilire che l’Amministrazione comunale di La Maddalena sia esonerata da eventuali danni che possano derivare a persone o cose, del Corpo e/o di terzi, dalle attività oggetto della presente convenzione».

