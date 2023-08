Aumenta la lista dei “pentiti” che specialmente in anni lontani prelevarono quantità più o meno consistenti di sabbia alla spiaggia Rosa di Budelli (La Maddalena). L'ultima restituzione è di questi giorni e riguarda un “prelievo” effettuato 37 anni fa, nel 1986. La restituzione al Parco Nazionale è stata fatta da una donna di nome Giovanna.

«Provvederemo a riportare questa manciata di sabbia nella splendida Cala di Roto, nell'isola di Budelli con la certezza che questi gesti siano di esempio per le generazioni future», scrive il Parco nella sua pagina.

«Basta una bella fotografia – continua il post – da ammirare e far vedere con orgoglio agli amici per ricordarci di una vacanza indimenticabile; non serve certo sottrarre quello che la natura ha costruito in milioni di anni. Quando si visita un luogo, l'importante non è portare con sé nelle proprie case un pezzo di roccia, un po' di sabbia o qualche conchiglia: l'unica cosa che conta è portare con sé un bel ricordo dei luoghi visitati».

© Riproduzione riservata