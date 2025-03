Sportisola La Maddalena partecipa alla campagna di sensibilizzazione sui DCA (Disturbi del comportamento alimentare), che viene ricordata, ogni anno il 15 marzo, giornata del Fiocchetto Lilla. I DCA, ricorda l’associazione sportiva isolana, «sono malattie complesse che coinvolgono sia fattori biologici che psicologici e si presentano in diverse forme, tra cui anoressia nervosa, bulimia, bing eating. Se non trattati con metodi e tempi adeguati questi disturbi possono diventare permanenti e causare gravi danni agli organi e apparati del corpo e, nei casi gravi, portare alla morte».

E per il prossimo sabato 22 marzo Sportisola, presidente della quale è Marta D’Amico, con il patrocinio del Comune di La Maddalena e di Asi Sardegna, organizza la III edizione della Passeggiata Lilac: una camminata non competitiva di circa 5 km, che si svolgerà a La Maddalena, il 22 marzo appunto, con partenza ed arrivo in Piazza Umberto I. La fit walk partirà alle ore 10.00 di sabato 22 marzo da Piazza Umberto I, e, contemporaneamente, chi vorrà, potrà correre insieme ai runner per un percorso di circa 7 km sul lungomare di Via Amm. Mirabello. La partecipazione è libera e gratuita e, ad ogni partecipante, verrà consegnato un pettorale a ricordo della giornata. Per informazioni, 3477284654 - mail info@sportisola.it

Lo scorso 16 febbraio, Sportisola, aveva organizzato Il Trekking degli Scalpellini.

© Riproduzione riservata