Basta con i ritardi nei rifacimenti o l'intempestività con l'estate già iniziata: ora, la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nell'area urbana, la cui buona condizione è rilevante tutto l’anno ma in particolare nella bella stagione, con l’imponente presenza turistica, viene eseguito dalla società municipalizzata La Maddalena Ambiente.

L'Amministrazione Comunale del sindaco Fabio Lai le ha affidato l'incarico biennale per circa 160mila euro, 72mila per l'anno in corso quasi concluso e il rimanente (e l'avanzo) per il 2023. L'ulteriore servizio, che si aggiunge a quello principale di igiene urbana, assegnatole nel 2019 dall’Amministrazione Montella, è previsto nel piano industriale della società in house, approvato nello scorso mese di settembre.

L'Amministrazione Lai è convinta non solo della «convenienza economica» dell'operazione di affidamento, ma ha operato la scelta anche in considerazione della «condizioni di insularità, che condizionano notevolmente le tempistiche di intervento», mentre con La Maddalena Ambiente questi «sarebbero immediati e tali da limitare al massimo i tempi di intervento, oltre a conseguire l’opportunità di intervento in funzione della prevenzione ed eliminazione dei rischi connessi con le insidie stradali».

