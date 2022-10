Non insultate Garibaldi e lasciatelo dov’è. A tuonare è Antonello Tedde, presidente dell’ANVRG di La Maddalena (Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini), che condanna “vivamente il video che da una decina di giorni appare sul web nel quale dei concittadini rivolgono insulti e ingiurie nei confronti della statua bronzea raffigurante Giuseppe Garibaldi".

L’opera, collocata su una panchina di granito nella Piazza che dell’Eroe porta il nome, fu inaugurata nel 2012. Realizzata dello scultore milanese Carlo Pozzi fu fortemente voluta dal compianto sindaco Mario Birardi, già deputato e senatore del PCI, e grande fu, allo scoprimento, la partecipazione di autorità e di cittadini.

L'inaugurazione della statua (foto Ronchi)

“Prendendo atto delle necessarie scuse già rappresentate da parte degli autori del gesto – prosegue Tedde - l’Associazione rende noto, sul possibile spostamento della statua, che tale deve rimanere il luogo ove è stata felicemente posizionata, a testimonianza di una figura storica che seduta nella panchina dell’allora Piazza degli Olmi, verosimilmente quando era in vita, incontrava e si intratteneva con gli allora abitanti e amici isolani”. La statua bronzea infatti è raggiunta e ammirata da migliaia e migliaia di turisti, durante tutto l’arco dell’anno e non solo d'estate, anche per scattare una bella foto ricordo con l’Eroe dei due Mondi il quale, oltre a "fare" l’Italia, a Caprera visse per 27 anni, fino alla morte.

© Riproduzione riservata