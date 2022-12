La Maddalena chiude l’anno 2022 con appena 57 nascite, 2 in meno rispetto all’anno passato. Una contrazione questa che in parte si può far risalire, da qualche anno a questa parte, alla chiusura del punto nascita ma anche a ragioni economico-occupazionali o anche di mentalità. Sta di fatto che è decisamente basso il numero di neonate e neonati che quest’anno sono stati registrati, per la prima volta, all’anagrafe comunale di La Maddalena.

Numeri questi che hanno una differenza piuttosto marcata rispetto a 10 anni fa quando i nati erano stati in numero di 80 o rispetto a 15 anni fa, quando le nascite avevano toccato quota 93.

Il dato dunque è il seguente: il saldo naturale della popolazione ha subito negli anni una sensibile contrazione, tanto che ad oggi la popolazione isolana, da 0 a 10 anni, è di 614 tra bambine e bambini, pari al 5,6% della popolazione complessiva.

Percentuale questa che assume un particolare significato si confronta con quella anagrafica degli ultraottantenni che, ammontando a 811 persone, rappresentano il 7,5 della popolazione. In quest’ultima fascia d’età le donne sopravvivono di gran lunga agli uomini: le nonnine sono infatti 484 mentre i nonnini si fermano a 327. Situazione capovolta invece nella fascia da 0 a 10 anni: qui le femminucce sono 274 e i maschietti 340.

