Un intervento che farà particolarmente piacere, specialmente d’inverno, con i rigori del clima e i venti impetuosi, ai tanti tifosi delle squadre locali e ospiti. La realizzazione cioè di una barriera, presso lo stadio Salvatore Zichina (La Maddalena), alle spalle delle tribune. «La struttura è già al campo, a giorni sarà piazzata insieme alle sedute in plastica», afferma la delega allo sport, Milena Orrù. Un intervento questo, che va a beneficio degli spettatori ma che produrrà anche condizioni di maggior ridosso dal vento per i giocatori in campo.

Nel frattempo è stato ottenuto, dalla Regione, un finanziamento di 360.000 euro. «È in aggiunta ad altre risorse messe a disposizione dall’Amministrazione per la riqualificazione dell’area adiacente al campo Zichina», afferma ancora la delega allo sport. «È prevista la realizzazione di un campo a 9 per la tecnica individuale e per i settori giovanili, e un campo da tennis, con relativa tribuna e clubhouse.

Continuiamo senza sosta a lavorare per completare il nostro programma sullo sport», afferma ancora Milena Orrù: «riqualificazione delle strutture esistenti, creazione di nuove aree destinate all'attività sportiva e conclusione delle opere accantierate. Grazie alla sensibilità dell'assessore regionale, Andrea Biancareddu, aggiungiamo un nuovo tassello verso la conclusione del progetto della Cittadella sportiva della zona Delfino».

© Riproduzione riservata