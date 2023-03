A La Maddalena è stato dichiarato lo “stato di emergenza cinghiali”, a causa, scrive il sindaco Fabio Lai, «dell’incremento incontrollato del numero degli animali nel territorio del Comune, la cui presenza viene ormai segnalata in aree urbane, nelle immediate pertinenze di abitazioni del centro storico, nelle strade e nelle piazze del centro abitato, nei luoghi pubblici, anche in orari non necessariamente notturni, con conseguente pericolo per l’incolumità pubblica».

Ragion per cui lo stesso sindaco, allo scopo di salvaguardare l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana, ha disposto con una ordinanza che «la cattura e/o l’abbattimento degli ibridi di cinghiale presenti sul territorio comunale e in particolare nelle immediate adiacenze del centro abitato, nonché all’interno di esso e sull’Isola di Caprera, prioritariamente nelle zone ritenute di interesse per l’effettiva presenza degli ungulati, secondo i criteri previsti nell’apposito regolamento e Piano di eradicazione dello stesso Ente di tutela ambientale ed il calendario previsto». Regolamento e piano prevedono gli orari di intervento e sospensioni delle attività in alcuni periodi e in alcune giornate dell’anno.

