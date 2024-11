Grazie anche alla proficua collaborazione con la locale Scuola Sottufficiali della Marina Militare, la sezione Avis di La Maddalena raccoglie ogni anno un considerevole numero di sacche di sangue, contribuendo in maniera significativa a quella che è, nella ASL Gallura, la raccolta del plasma, tanto prezioso quanto ancora insufficiente in Sardegna.

E la celebrazione dei risultati di quest’anno, avviati verso numeri record, ha avuto luogo domenica scorsa 17 novembre, con una manifestazione realizzata nella bella struttura del civico mercato, in collaborazione con la Banca musicale San Domenico Savio e del Comitato Festeggiamenti Patronali-Classe 1974.

La manifestazione, che ha visto la presenza di un numeroso pubblico, nonché quella delle autorità civili, militari e religiose, è stata anche l’occasione per ricordare Dario Annunziata, prematuramente scomparso nel 2023, sotto la cui presidenza si è svolta l’ulteriore, notevole, attività della benemerita associazione. Che a La Maddalena è stata costituita come sezione quasi 55 anni fa, nel 1970, i soci fondatori furono l’allora parroco don Salvatore Capula, il sindaco di allora, Giuseppe Deligia, l’insegnante Vincenzo Scotto, il preside Renzo de Martino, con presidente Edoardo Vivarelli. Gente che fu pioniera della donazione del sangue; allora infatti bisognava recarsi all’ospedale di Sassari, a proprie spese naturalmente, prendendosi una giornata di licenza dall’ente o dalla ditta presso la quale lavorava. Solo 7 anni dopo in atto a Olbia il Centro Trasfusionale, che ha comportato una riduzione della distanza, dei tempi e dei disagi della lunga trasferta sassarese e poi nel 1984 ha iniziato a operare l’autoemoteca che si recava nei centri per operare come viene ora i prelievi. È solo dal 2005 che, chi si astiene dal lavoro per donare il sangue, non deve più prendere licenza, avendo la giornata retribuita. Dopo Vivarelli fu presidente Stefano Cuneo, poi Mariarosa Gaspa, dal 1991 Claudio Delogu, seguito da Pasquale Annunziata, poi Dario Annunziata fino all’attuale presidente, Simone Sotgiu. La sera che domenica scorsa è stata caratterizzata Banda Musicale San Domenico Savio, che ha eseguito una decina di brani molto apprezzati dal pubblico presente.

