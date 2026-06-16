Sta per terminare a La Maddalena la “Settimana della salute” dei giovani pazienti del Reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Arrivati il 10 giugno scorso, dieci ragazzi, alcuni genitori e alcuni sanitari sono ospiti del Gruppo di Preghiera San Pio da Pietrelcina, guidato da Paolo Provenzano e alloggiano presso l’Istituto San Vincenzo. L’iniziativa, giunta alla IX edizione, offre ai ragazzi e ad alcuni familiari la possibilità di trascorrere, insieme ad alcuni operatori sanitari, alcuni giorni lontano dalle difficoltà della malattia, immersi nelle bellezze naturali dell’arcipelago maddalenino, vivendo una serie di di attività pensate per regalare loro momenti di svago e spensieratezza.

Il giorno stesso dell’arrivo c'è stata l'accoglienza in municipio da parte del sindaco Fabio Lai, della vicesindaca Federica Porcu, dell’assessore ai Servizi Sociali Adriano Greco e del parroco don Umberto Deriu. Tra gli appuntamenti, le escursioni in mare verso le isole minori dell’arcipelago, rese possibili grazie alla collaborazione della Guardia Costiera e alla disponibilità di alcuni privati che hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni. Non sono mancate inoltre le visite culturali ai musei garibaldini di Caprera e al Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, a Stagnali. L’intero progetto è sostenuto dall’impegno dei volontari del Gruppo di Preghiera e dalla generosità di numerosi cittadini maddalenini che, attraverso le loro offerte, contribuiscono ogni anno alla riuscita dell’iniziativa.

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