La Scuola Sottufficiali MM di La Maddalena celebra, domani 11 aprile, presso il cinema-teatro Primo Longobardo, l’annuale Giornata del Mare.

La Giornata Nazionale del Mare è stata istituita nel 2017 per porre l’attenzione sulla necessità di protezione per le acque e la biodiversità che le popola. L'evento è finalizzato a promuovere dunque la tutela dell’ambiente marino e sviluppare soprattutto nei giovanissimi la cultura del mare; ed è per questo che la scuola Sottufficiali della Marina Militare che ha sede a La Maddalena ha organizzato un incontro didattico, con inizio alle 9, al termine del quale renderà fruibile la struttura per le visite delle scolaresche aderenti, nell’ottica di tematiche attinenti all’ambiente marino ed alla sua salvaguardia.

«A conferma dell’impegno globale sul tema – è scritto in un comunicato - le Istituzioni coinvolte, la Marina Militare, la Capitaneria di Porto, il Comune, Associazioni accreditate, hanno collaborato ad un programma che prevede inoltre la proiezione di filmati tematici e schede illustrative, allestimento di stand promozionali e la possibilità di salire a bordo dei mezzi navali resi disponibili».

© Riproduzione riservata