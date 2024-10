A complicare la vita dei pazienti di La Maddalena, parte dei quali già in difficoltà per il trasferimento o l’andata in pensione di alcuni medici di base, arriva ora la novità che, succedendo a sé stessa - si badi bene a sé stessa - la dottoressa Laura Fastame, in precedenza medico di base provvisorio ed ora divenuta titolare, i suoi 1000 pazienti non confluiranno d’ufficio nella sua titolarità ma dal prossimo 5 novembre dovranno di nuovo effettuare la scelta del proprio medico. «Per agevolare gli utenti - scrive la Asl Gallura - sarà effettuata un’apertura straordinaria dell’Ufficio Scelta e revoca, nella Casa di Comunità in località Padule, nella giornata di martedì 5 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, esclusivamente dedicata alle iscrizioni come pazienti della dottoressa Fastame. In alternativa i cittadini possono effettuare la scelta online sul portale regionale http://zente.sardegnasalute.it ».

È facile immaginare l’imponente afflusso che in quella giornata ci sarà da parte di pazienti, desiderosi di essere confermati con la propria dottoressa e i disagi conseguenti particolarmente per le persone anziane e non solo. In seguito, scrive sempre la Asl Gallura, le iscrizioni potranno continuare nei regolari giorni di apertura dello sportello, lunedì e mercoledi dalle 9:00 alle 12:00, «compatibilmente con la disponibilità di posti rimasti».

Gli uffici del Distretto di La Maddalena, prosegue il comunicato Asl, chiedono tassativamente di presentarsi allo sportello con la fotocopia di un documento di identità e della tessera sanitaria. Se la richiesta è fatta in nome di terze persone è necessario far firmare una delega all’interessato, allegando la copia dei documenti di identità e della tessera sanitaria del delegato e del delegante. Non sarà possibile presentare un numero di deleghe superiore a cinque.

