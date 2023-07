È stata la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti a premiare il team Città di Taranto, con Carlo Campetella e Matteo Marzotto, che hanno vinto la prima tappa, Genova-La Maddalena, del “Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia vela”.

Il secondo posto se lo è aggiudicato Dr Automobiles (Cam Hook-James Bassom) e il terzo il team della Guardia di Finanza-Fiamme Gialle (Francesco Marrai-Romolo Emiliani). La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio in Piazza Comando, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, dell’ammiraglio comandante delle scuole della Marina, Antonino Natale e del capo di gabinetto del presidente della Giunta regionale, Quirico Sanna.

La manifestazione velica, organizzata da Difesa Servizi S.p.A e SSI Events con il supporto della Marina Militare, è partita da Genova lo scorso 29 giugno, e prevede, con 10 team internazionali, regate con tre diverse discipline. È ora diretta a Napoli da dove poi proseguirà per Vibo Valentia, Taranto, Vieste, San Benedetto del Tronto, Portorose fino a Venezia, dove giungerà il 29 luglio. Si tratta di un vero e proprio “Festival della Vela” che coinvolge con sfide in mare per diverse classi, e grandi occasioni di intrattenimento a terra, alcune delle località più belle della penisola, quali i porti di partenza e arrivo di ogni tappa. A La Maddalena il villaggio del tour è stato realizzato in Piazza Comando, tra esposizioni, stand anche culinari e il concerto de La Combriccola del Blasco.

