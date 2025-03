Sarà con fondi propri di bilancio mediante l’utilizzo di somme derivanti dalle servitù militari, per un importo complessivo di circa 230.000 euro, che il Comune di La Maddalena procederà al ripristino di alcuni tratti di strada, nel centro della cittadina e nella periferia, il cui manto risulta rovinato a causa di interventi effettuati ai sotto servizi o per l’innalzamento dello stesso dovuto alla presenza di radici. Si tratta delle due località, Delfino e Carone, e poi nelle vie Silvio Pellico, ammiraglio Mirabello, Cesaraccio, Montanara, Trinità, Balilla, Cappellini, Fratelli Bandiera. A questo s’aggiunge la predisposizione di un fondo per i campi di calcio e di tennis, a Moneta, zona Faravelli, opere sportive in concessione dal Ministero della Difesa, per la successiva riqualificazione con posa del manto sintetico.

«Siamo impegnati a reperire ulteriori somme in bilancio per intervenire anche su altre strade», afferma il delegato alle manutenzioni, Luca Falchi. Attraverso i cantieri di lavoro e quindi altri fondi, è in corso un intervento in piazza Mameli, a Due Strade, oggetto di una ristrutturazione che riguarda una parte della pavimentazione, le aiuole, le bordature, compresa la segnaletica orizzontale. Altro intervento è in programma in Via Generale Zicavo, nel centro storico cittadino, a due passi dal porticciolo di Cala Gavetta; «Per questa via saranno spesi circa 260.000 euro sia nella parte superiore che nei sottoservizi, e per questo ci siamo già interfacciati con Abbanoa», aggiunge il delegato Falchi.

Via Generale Zicavo, si presenta in condizioni piuttosto disastrose con pavimentazione in cemento risalente a molti decenni fa che ha subito oltre all’usura del tempo vari interventi relativi a fognature e condotte varie. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è che il tutto sia realizzato prima dell’estate.

