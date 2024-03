Installata una nuova Tac, di ultima generazione, a 128 strati, all’ospedale Paolo Merlo. «Questa macchina è la più potente e performante che si possa avere – afferma il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro - che permette alla radiologia di La Maddalena di assumere, dopo tanti anni, un ruolo importante nella logica del potenziamento del territorio. Non lavorerà solo per i cittadini di La Maddalena ma è una chiara visione verso tutto il nord della Gallura. Ci focalizzeremo sui pazienti oncologici che sono soggetti ad avere controlli frequenti. Questa radiologia guarda al futuro».

La nuova Tac non è tuttavia ancora operativa: «I tempi tecnici prevedono il collaudo del macchinario entro il 25 marzo – spiega Luca Pilo, responsabile del pronto soccorso Paolo Merlo - dopodiché passeremo alla formazione del personale tecnico e dei dirigenti medici per cui contiamo di essere operativi nell’arco della prima settimana di aprile e quindi in grado di proseguire la grande attività che abbiamo svolto in questi mesi. La ristrutturazione dei locali per posizionare questa macchina tecnologicamente avanzata è stata una bella scommessa vinta che ci consentirà di poter migliorare, non poco, la qualità diagnostica e l’efficacia del percorso diagnosi con i pazienti».

Nel frattempo continua a garantire il servizio una Tac “portatile”, come avviene da alcuni mesi a questa parte. Non nasconde la soddisfazione il sindaco, Fabio Lai, che definisce il nuovo strumenti installato «un fiore all’occhiello del nostro presidio sanitario; potenziare il Paolo Merlo in tutti i suoi reparti si traduce in un decongestionamento del presidio di riferimento di Olbia».

