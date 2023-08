È stata una festa ieri notte a La Maddalena, a partire dalle 21:30, con decine e decine di bambini accorsi con i loro genitori o parenti per l'inaugurazione, nel quartiere Murticciola, del Parco Giochi Inclusivo, un'area di 1300 metri quadrati, fin'ora degradata, resa non solo accessibile a tutti in autonomia, e quindi senza barriere architettoniche, ma che offre delle strutture di gioco tali da assicurare il divertimento e la socializzazione al maggior numero di bambini possibile.

A tagliare il nastro tricolore è stato il sindaco, Fabio Lai, con a fianco l'assessora alle Politiche Giovanili, Stefania Terrazzoni, che ha seguito i lavori durati poco più di un anno.

L'intervento rientra nell’ambito di una più ampia rete di progetti che l'Amministrazione comunale ha messo e sta mettendo in campo a La Maddalena, che lo scorso anno ha ottenuto il riconoscimento di Comune Bandiera Lilla, dall’abbattimento delle barriere architettoniche agli interventi volti all’inclusione sociale appunto.

«Le soluzioni gioco inclusive – ha affermato l'assessora Terrazzoni - sono progettate in modo che tutti gli utenti possano giocare contemporaneamente e insieme, interagendo il più possibile; e prevedono attività comuni che propongono stimoli di grado diverso, secondo le capacità di ognuno». Fatto il Parco si tratta ora di gestirlo; e l'Amministrazione comunale è alla ricerca di soluzioni idonee.

