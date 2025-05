Circa 1.500 litri fra oli esausti e acque di scarico di imbarcazioni: è quanto hanno scoperto i carabinieri in un cortile condominiale di La Maddalena.

I liquidi, contenuti in tre diversi contenitori, erano stoccati senza le necessarie autorizzazioni per la corretta gestione dei rifiuti prevista per legge, con conseguente pericolo per persone e ambiente.

Al termine degli accertamenti, i militari sono riusciti ad individuare il responsabile, un imprenditore maddalenino, per cui è scattata la denuncia per gestione illecita di rifiuti. Disposto anche il sequestro penale dei rifiuti e dei rispettivi contenitori, convalidato dall’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania.

