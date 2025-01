Si blocca a 10.700, al 31 dicembre scorso, la popolazione maddalenina (in quasi perfetto equilibrio tra quella femminile quella maschile).

Nel 2023 era stata pari a 10.805 abitanti, dunque con una riduzione, in un anno, di circa 100 unità che diventano circa 500 in meno se si considera l’ultimo quinquennio. Una decrescita considerevole della popolazione residente tuttavia comune a tanti altri centri della Sardegna, fatte poche eccezioni.

I bimbi nati a La Maddalena, o meglio, gli iscritti per la prima volta all’anagrafe comunale (ormai da diversi anni, il Punto Nascita del locale ospedale Paolo Merlo è chiuso, per cui normalmente le nascite avvengono a Olbia) sono stati 52, mentre l’anno precedente 2023 erano stati 58; dati anche questi in netta diminuzione rispetto al 2014 quando le nascite erano state 94 mentre vent’anni fa il numero dei bimbi nati era stato di 95 unità.

I decessi, al 31 dicembre 2024, sono stati 114, mentre l’anno precedente se ne erano contati 122; nel 2014 le persone morte erano state 109 e il numero di 108 vent’anni fa.

Saldo negativo anche per quanto riguarda il rapporto emigrati/immigrati. Una decrescita demografica dunque caratterizzata dal dimezzato tasso di natalità rispetto a quello di mortalità, non compensato da quello immigratorio (in questo quinquennio quasi sempre negativo rispetto a quello emigratorio).

© Riproduzione riservata