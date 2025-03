All’impianto di illuminazione pubblica piuttosto vetusto e in condizioni di forte criticità aveva provato a mettere mano, e a trovare una soluzione, la precedente amministrazione di La Maddalena: era riuscita a effettuare importanti interventi, ma pur sempre tampone.

Lo stesso problema l’ha ereditato la nuova amministrazione, che ha individuato come soluzione – per affrontarlo in modo completo e risolutivo – quella del project financing. Un’iniziativa alla quale il delegato alle manutenzioni e alla viabilità, Luca Falchi, sta lavorando da qualche anno e che ora ha annunciato essere in dirittura d’arrivo con la prossima pubblicazione del bando, da parte della Provincia (l’argomento è già stato affrontato due volte in consiglio comunale). La situazione attuale è che ci sono corpi illuminanti vecchi anche di 18 anni, con tutte le conseguenze di disservizi che privano spesso vie e piazze della necessaria e opportuna illuminazione.

«L’intervento prevede il rifacimento di tutta l’illuminazione pubblica in tutto il paese, cambio lampade, dei corpi illuminanti, nonché l’efficientamento energico con le ultime tecnologie disponibili», afferma il delegato Luca Falchi. «È previsto anche un portale per le segnalazioni e un gruppo WhatsApp per la messaggistica rapida. L’importo totale previsto va dai 7 agli 8 milioni di euro, per 15 anni».

