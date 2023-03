Poco prima di morire improvvisamente, poche settimane fa, all’età di 49 anni, il presidente dell’Avis di La Maddalena, Dario Annunziata, aveva sottoscritto col sindaco, Fabio Lai, una lettera indirizzata ai giovani isolani invitando ciascuno di loro, per festeggiare il proprio 18º compleanno, a donare il sangue, compiendo «il più grande gesto di generosità», quello di «donare per salvare una vita».

Inviata la lettera a coloro che in questo 2023 raggiungono la maggiore età, l'iniziativa sembra davvero aver riscosso apprezzamento: «Non avevamo dubbi - scrive l’Amministrazione comunale - i nostri diciottenni stanno rispondendo con grande entusiasmo a questo importante appuntamento».

Dario Annunziata, il compianto presidente dell'Avis isolana (foto concessa)

Nella lettera si informavano i giovani su quanto ci sia «estrema necessità di donatori di sangue per garantire le terapie salvavita, gli interventi chirurgici, i trapianti eccetera; ti basti sapere che occorrono almeno 4 sacche di sangue per un trapianto di rene, circa 10 per un trapianto di cuore, circa 40 per un trapianto di fegato; che dire poi dei 1000 talassemici presenti in Sardegna che necessitano di trasfusioni per oltre 2000 sacche al mese? Allo stato attuale dona circa il 4% della popolazione e noi a La Maddalena stiamo ottenendo degli ottimi risultati ma già oggi, ed ancora di più in prospettiva, questi numeri non basteranno». Nella lettera si indicava quindi il numero di telefono, 0789729017, per effettuare la prenotazione anche tramite WhatsApp.

