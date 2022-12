Dalla Regione sono arrivati 17.566 euro mentre dalle casse comunali ne vengono prelevati 28mila.

Con quasi 46mila euro, su interessamento del delegato alle Manutenzioni, Luca Falchi, s'interverrà poter garantire la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua. Un intervento necessario questo, che si ripete ogni anno, ma che è sempre più importante, non solo per il rischio di piogge torrenziali (fenomeno accentuatosi negli ultimi anni) e al fine di evitarne nefaste conseguenze ma anche perché, di anno in anno, lungo questi corsi d'acqua, alla crescita naturale della vegetazione s'aggiunge l'inciviltà di alcune persone che vi abbandonano spazzatura di vario tipo.

I corsi d'acqua, aperti o in parte tombati, oggetto d'intervento, sono: in Località Renella e Via Comandante Avegno; Località Nido d’Aquila; Via Cesaraccio; Via Cala Chiesa. Il tutto per una superficie totale d’intervento pari a mq 4.965. Le operazioni saranno di pulizia e allontanamento dei rifiuti, governo degli arbusti ed estirpazione di rovi ed erbacce, eliminazione del canne, rimozione di massi e detriti. I lavori saranno eseguiti da una ditta maddalenina.

