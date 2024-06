Una partita dal sapore storico e rievocativo, legata ad un tragico episodio della Seconda Guerra Mondiale, avrà luogo lunedì 24 giugno alle 17:00, in occasione del Nastro Rosa Tour, Giro dell’Italia a vela, giunto alla 4^ edizione, che farà tappa a La Maddalena.

Presso la banchina di Punta Chiara, nei pressi di Piazza Umberto I, si disputerà una partita rievocativa dei fatti del 10 giugno 1943, quando quasi mille militari del Regio Incrociatore Trieste si salvarono dal bombardamento dell'aviazione americana, perché andarono in franchigia per assistere alla partita amichevole, disputatasi nel campo comunale, tra una rappresentativa della nave militare e la squadra locale Ilva. Il Trieste era ancorato nella baia di Mezzo Schifo, nel mare di Palau, sotto l’attuale Porto Raffael.

La trasferta a terra per assistere alla partita salvò la vita a tutti quei militari, sul Regio Incrociatore imbarcati: la stessa fortunata sorte non ebbero i loro commilitoni rimasti a bordo, 77 dei quali morirono, tra marinari, sottufficiali e ufficiali, a parte i feriti, più o meno gravi. Di quella partita nessuno ricorda il risultato, rapidamente "cancellato" dai tragici e sanguinosi eventi che ne seguirono. La partita rievocativa si svolgerà tra l’attuale squadra, l’IlvaMaddalena, da poco promossa in serie D nazionale e una rappresentativa delle Scuole Sottufficiali MM.

