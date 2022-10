Cinghiali ancora all'opera a La Maddalena, soprattutto nelle ore notturne, quando diminuisce la presenza dell'uomo.

Ora ad essere presa di mira dagli animali selvatici è la grande rotonda in erba naturale in località Moneta , letteralmente arata e rovinata dalle zanne dei cinghiali in cerca di cibo, soprattutto di radici e rape, di cui vanno ghiotti.

Un fenomeno comunque presente a La Maddalena da diverso tempo e che sta creando preoccupazione tra gli abitanti, ma anche danni al decoro e spese aggiuntive per l'Amministrazione comunale, costretta a riparare i danni causati dalle scorribande dei cinghiali. Tutto è cominciato qualche anno fa, quando ignoti hanno introdotto in maniera clandestina qualche esemplare nell'isola di Caprera.

Da allora i cinghiali si sono riprodotti vertiginosamente. Tanto che il Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena è stato costretto a redigere un costoso piano di eradicazione dalle isole degli animali, che stanno alterando l'equilibrio ambientale.

Un piano che però sta incontrando difficoltà di attuazione.

