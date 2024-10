Non è trascorso molto tempo dall'ultimo giuramento, lo scorso 26 luglio, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare ed ecco annunciatone un altro, la cui data è fissata per il prossimo 18 ottobre, alle 11:00.

Questa volta a giurare saranno in 224 contro i 161 della volta scorsa, e a solennizzare l'evento, con m usiche m ilitari e Inno Nazionale, non sarà, come a luglio, la Brigata Sassari ma giungerà da Livorno la Fanfara dell'Accademia Navale.

Il giuramento, è scritto in un comunicato dell'istituto di formazione di La Maddalena «rappresenta il culmine di un iter formativo di base, della durata di 8 settimane, che ha preparato i partecipanti a intraprendere la carriera militare. Dopo il giuramento gli allievi proseguiranno con moduli di formazione specifici, che si focalizzeranno sulle competenze richieste per le diverse categorie di appartenenza» .

S'attendono a La Maddalena, per i giurandi del VI Corso Corso Volontari in Ferma Iniziale, centinaia di familiari da tutta Italia. La particolarità degli eve nti del 18 ottobre è che il giorno prima, giovedì 17 ottobre, alle 18:30, avrà luogo la cerimonia dell'ammaina bandiera solenne davanti all'ammiragliato; alle 20:00 ci sarà il concerto della Fanfara dell'Accademia Navale di Livorno ; Alle ore 22:00, la ritirata degli allievi, al suono dalla Fanfara, da piazza Garibaldi e alla caserma di lungomare Ammiraglio Mirabello.

