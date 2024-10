«Donne e uomini del VI corso Volontari in Ferma Iniziale, avete varcato qualche settimana fa i cancelli di questo Istituto per affrontare un percorso di formazione estremamente impegnativo e denso di attività, tradizione, prove fisiche,esercitazioni per mare e per terra, prove di marcia» ha detto il comandante delle Scuola Sottufficiali MM di La Maddalena, Francesco Maffiola, rivolgendosi ai 224 militari che ieri hanno prestato solenne giuramento. «Tutto questo ha messo a dura prova la vostra tempra ma vi ha anche trasmesso quell’educazione militare e quella istruzione professionale di base che saranno gli strumenti per proiettarvi nel servizio da marinaio e ai compiti che la Marina Militare vi indicherà a breve».

Ad assistere al giuramento sono giunti a La Maddalena, da ogni parte d’Italia, un migliaio di familiari. Alla cerimonia erano presenti la vice sindaca di La Maddalena Federica Porcu e il sindaco di Palau Franco Manna, oltre ad altre autorità civili, militari e religiose. La cerimonia ha visto la presenza della Fanfara dell’Accademia navale di Livorno che il giorno precedente ha tenuto un concerto. I giovani militari completeranno ora a La Maddalena la preparazione per poi partire per le destinazioni di terra e di mare assegnate. Nelle sue prossime settimane è atteso un nuovo contingente per seguire altro corso.

© Riproduzione riservata