«Oggi andiamo a siglare un importante protocollo con la Marina Militare, che ci permetterà di utilizzare, a favore delle associazioni sportive locali, i campi di calcetto, tennis e basket della ex caserma Faravelli. Verranno riqualificati e messi a disposizione tanto dei civili quanto dei militari, per dare una risposta concreta alla domanda che c’è nel nostro territorio, di nuovi spazi sportivi».

A dichiararlo è stato ieri, domenica, il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, il quale, subito dopo ha apposto la firma sull'atto, insieme all’ammiraglio di squadra Giuseppe Perutti Bergotto, sottocapo di stato maggiore della Marina Militare e al dr. Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, società del Ministero della Difesa che si occupa di valorizzare gli asset non operativi e che si prestano ad un uso duale. L’accordo è stato siglato presso il palco del villaggio realizzato nella piazza Umberto I, in occasione della 3ª tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour, Giro d’Italia a vela, che ha luogo, per la 3ª volta consecutiva, nell’Arcipelago-Parco Nazionale.

Recentemente analogo accordo c’era stato per l’utilizzo del campo di calcio attiguo a queste strutture e per un’area da adibire a parcheggio. Ma c’è stato anche un altro annuncio importante, fatto dall’amministratore delegato di Servizi Difesa, e cioè che «in un prossimo futuro» verrà aperta a La Maddalena «una scuola di vela d’altura, che riporterà in Italia una tradizione velica che nel tempo si è andata un po’ perdendo».

In serata sono giunte nel porto turistico di Cala Balbiano le imbarcazioni della classe offshore, provenienti da Sanremo (da La Maddalena ripartiranno poi per Gaeta; le manifestazioni, dopo altre tappe, si concluderanno a Venezia il 20 luglio). Oggi, tra le altre manifestazioni previste c’è in programma, alle 17, una partita di calcio evocativa, e alle 19 la presentazione del libro “Diario di bordo 2023”; dopo la proiezione sul maxischermo della partita di calcio Italia-Croazia, ci sarà musica con Dj Set by Isa. Domani 25 giugno sono in programma, la Regata Vip-Figaro 3, alle 18 la premiazione della “Tappa della Gallura”, poi lo Spazio Food-valorizzazione pescatori italiano locale e dalle 21 live music con Ecletica Band.

