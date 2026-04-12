È in programma domenica prossima, 19 aprile, presso il Centro Congressi Le Nereidi, l’incontro pubblico «La Maddalena Civica», di cui è presidente Marco Cuccu. Nel corso dell’evento sarà presentata non solo l’ultima stesura del progetto di sviluppo di La Maddalena, ma anche «i primi candidati del nostro gruppo, con una breve introduzione dei loro percorsi personali».

«Sarà un momento importante», afferma il presidente Cuccu, «nel corso del quale chiederò a chi parteciperà di valutare la possibilità di mettersi in gioco in prima persona, offrendo la propria disponibilità a candidarsi per continuare insieme questo cammino». Non solo: sarà anche presentata una terna, «composta da un uomo e due donne, possibili candidati alla carica di sindaco». Il presidente assicura che le persone, i cui nomi sono ancora tenuti in stretto riserbo, avrebbero dato la loro disponibilità. Una cosa è certa, ci tiene a chiarire: «io non sarò candidato sindaco».

Ad ogni modo, aggiunge, «se ciò non fosse possibile, la nostra iniziativa culturale e sociale non si fermerà: potrà trasformarsi, cambiare forma e trovare nuove strade». Un’affermazione che non esclude la possibilità, nel caso, di confluire, alcuni esponenti del gruppo, in altre liste.

In questo fine settimana, a La Maddalena, è stata ufficializzata la prima candidatura a sindaco, con la lista «Buon Vento», di Stefano Cossu, mentre manca ancora l’ufficializzazione di quella del sindaco uscente, Fabio Lai. Per quanto riguarda il PD, vi è ancora incertezza tra una possibile lista che rappresenti il solo partito ed una più allargata.

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