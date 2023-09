Qualche scricchiolio sembra caratterizzare la fino a poco tempo fa granitica compattezza dell'Amministrazione Lai a La Maddalena. Dopo i mal di pancia conseguenti all'affrettata approvazione del Puc, ecco ora Stefano Cossu che rimette nelle mani del sindaco l'organizzazione degli eventi natalizi.

Poco chiara la motivazione: «Una scelta presa in serenità ma con qualche malumore “esterno”», ha scritto. Cossu rimane delegato agli Eventi ma quest’anno non seguirà quelli natalizi, appunto, «dopo due anni di grandi successi con il gruppo Camminatale, con migliaia di presenze provenienti da tutta la Sardegna». Informa inoltre che «rimarrà concentrato sulle sue deleghe, compresa quella all’artigianato che ha portato un contributo dalla regione di 350mila euro per la scuola dei maestri d’ascia e ad altri progetti futuri legati alla tradizione e alla cultura dell’isola, con lo sguardo proiettato al futuro, come per la prima fortuna edizione di Animare off». Qualche scricchiolio, si scriveva all'inizio, nell'Amministrazione, che potrebbe accentuarsi a mano a mano che ci si avvicina alle elezioni regionali.

