A La Maddalena ha chiuso la libreria dell’Isola. «In un momento di grave difficoltà - scrive - ci vediamo costretti a chiudere, nel collettivo rammarico dei tanti clienti nonché amici che negli anni ci hanno seguito, inclusi coloro che vengono in vacanza in estate».

Ubicata nella centralissima via Vittorio Emanuele, La Libreria dell'Isola aprì i battenti nel lontano 1992, sebbene il titolare, Paolo Sorba, avesse iniziato anni prima, ancora studente universitario, ad allestire, d’estate, una bancarella di libri. Per quarant’anni è stata un importante presidio culturale, un punto d’incontro e di socialità per gli amanti della lettura e non solo, il santuario della memoria e della ricostruzione storica, con tante pubblicazioni, delle vicende isolane (e del suo dialetto), dove la piccola storia paesana si è intrecciata con la grande storia nazionale ed europea.

Ora, scrive la Libreria dell’Isola, «sollecitati e incoraggiati dai molti, tanti amici della libreria, concittadini e affezionati turisti che amano l’Isola, abbiamo deciso di impegnarci, con il vostro aiuto, per riaprire subito la libreria e continuare ad offrire il nostro servizio». La casa editrice (Paolo Sorba Editore) e la Libreria (dell’Isola) «hanno operato finora in perfetta sinergia: la seconda ha garantito alla prima una buona visibilità e diffusione dei propri libri, permettendo la commercializzazione di molte pubblicazioni che altrimenti si sarebbero smarrite nel mare magnum dei grandi gruppi editoriali e nella realtà virtuale dell’e-commerce. In questo momento di difficoltà della Libreria pensiamo che la Paolo Sorba editore possa e debba intervenire per garantire ancora alla nostra Città la presenza di un punto vendita, ma da soli non abbiamo la capacità economica per farlo».

È pertanto necessario, ed è quello che viene chiesto, «di dare una mano», un contributo. Laddove non arrivano le istituzioni, «può arrivare la solidarietà e il supporto di tutti coloro che hanno il nostro stesso punto di vista, coloro che credono nell’importanza di mantenere in vita un fondamentale punto di riferimento nella realtà di una cittadina ricca di memoria quale è La Maddalena».

