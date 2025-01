C’è da deratizzare, disinfestare e disinfettare; e il Comune di La Maddalena ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse.

Ci saranno da effettuare: 7 interventi di disinfestazione con atomizzatore o termonebbiogeno da svolgersi durante le ore notturne, l’ultimo lunedì e/o martedì di ciascun mese, da aprile a ottobre, in 69 tra vie e piazze; 15 interventi urgenti di disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione o derattizzazione in edifici o aree pubbliche o aperte al pubblico su richiesta dell’ufficio ambiente, da svolgere entro e non oltre le 24 ore dalla richiesta via mail (inclusi i giorni festivi) dal giorno dell’aggiudicazione e fino al 31 dicembre 2025; la derattizzazione ecologica tramite posizionamento di n° 10 apparecchiature elettroniche di cattura tipo Ekomille o simili dal 1° aprile al 31 dicembre.

In 36, tra vie e piazze, la disinfestazione dovrà essere effettuata con atomizzatore.

Per quanto concerne la derattizzazione ecologica, il Comune precisa che il servizio dovrà comprendere, oltre all’istallazione delle postazioni senza perforazione dei basoli in granito, le seguenti operazioni da svolgere almeno ogni 15 giorni: ricarica del prodotto olfattivo; smaltimento e pulizia del vano cattura delle carcasse catturate; ricarica del prodotto antiputrefattivo; conteggio delle catture in ogni postazione.

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 10 dell’11 febbraio, esclusivamente via PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunelamaddalena.it

