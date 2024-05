Non più di 80 minori potranno frequentare, nell’ex Batteria militare marittima di Punta Tegge, laddove intere generazioni di maddalenini hanno trascorso, nella buona stagione, indimenticabili momenti della loro infanzia, il Centro Estivo per minori. Ma non saranno ammessi i bambini le cui famiglie risultino morose per altri servizi erogati dal Comune.

Un numero contratto di minori ammessi dunque, in relazione delle disposizioni normative in materia che richiedono personale adeguato, considerato che 5 posti sono riservati a minori in situazioni di rischio, seguiti dai Servizi Sociali, e che 7 posti sono dedicati a minori con disabilità grave, per i quali è previsto un rapporto 1 a 1. Niente pranzo fornito dal Comune, e ogni famiglia dovrà provvedere a ciò. Il servizio comprende la sosta del gruppo dei piccoli partecipanti in spiaggia, intrattenuti con giochi organizzati sull’arenile ed in acqua, sotto il controllo degli operatori e degli assistenti ai bagnanti; l’aiuto nella cura dell’igiene personale; il servizio di trasporto.

Il Centro Estivo per minori residenti nel comune, di età compresa tra i 3 e i 14 anni di 10 minuti, si svolgerà da 17 giugno al 31 agosto, per 5 giorni settimanali, sabato domenica e festivi esclusi, indicativamente dalle ore 8.00 alle ore 15.00. Il servizio si prefigge di avere, per i minori, carattere educativo, ludico e aggregativo, e di essere sostegno per le famiglie impegnate nelle attività lavorative durante il periodo estivo, di sospensione delle attività scolastiche. Iscrizioni aperte dal 20 maggio sino alle ore 12:00 del 31 maggio. Solo in caso di ulteriore disponibilità di posti verranno accolti minori non residenti nel Comune. La contribuzione mensile al Servizio viene stabilita sulla base del Modello ISEE in corso di validità.

