Con circa 200.000 euro, destinati ad un cantiere, l’Amministrazione comunale di La Maddalena potrà intervenire per la riqualificazione di due vie del centro storico e di una piazza nel rione Due Strade. Per quanto riguarda i lavori nel centro storico, questi vanno ad aggiungersi agli importanti restauri operati negli anni passati da altre amministrazioni comunali, motivo per il quale dallo scorso anno il centro storico isolano è stato riconosciuto tra i “Borghi più belli d’Italia”.

L’intervento in questione verrà effettuato nella parte terminale della scalinata di via Albini, la traversa di via Albini ed il vicolo che porta da Via Regina Margherita a Via Albini. Si tratta di una zona prospiciente il Forte Sant’Andrea (dal quale sventolò lo storico stendardo di resistenza, nel 1793, con il quale la regia marina sarda e maddalenini sottoposero ai francesi invasori, tra le cui fila militava Napoleone Bonaparte), per il quale esistono progetti e finanziamenti per la realizzazione di un museo.

Le operazioni prevedono la rimozione della pavimentazione esistente in cls, il rifacimento del fondo e la posa della nuova pavimentazione in granito. L’intervento di Piazza Mameli prevede invece il rifacimento di circa 280 mq di pavimentazione modificando le pendenze al fine di garantire una migliore defluenza delle acque ed evitare allagamenti nei locali adiacenti; il posizionamento di 35 metri di griglia per la raccolta delle acque piovane di tutta la piazza; La sistemazione delle bordure delle di tutte le aiuole presenti sulla piazza degli intonaci e la loro tinteggiatura. Il cantiere occupazionale prevede l’impiego di 10 persone con inizio il 1°dicembre prossimo e dovrebbe terminare a metà marzo.

