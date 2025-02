Buona anche la prima raccolta di sangue di febbraio, organizzata a La Maddalena dall’Avis comunale nei giorni scorsi, e ancora una volta, appare positivo il connubio con la Scuola Sottufficiali della Marina Militare che ha fornito poco meno della metà dei prelievi effettuati.

Delle 46 sacche di sangue raccolte infatti 20 sono state donate dai volontari del corso VFI Nembo e dal personale del Quadro Permanente. L’autoemoteca dell’Avis Provinciale di Sassari ha effettuato i prelievi in due giorni diversi e successivi, e il plasma raccolto è stato inviato al Centro Trasfusionale di Olbia. Nel mese di gennaio furono complessivamente 90 le sacche di sangue raccolte; circa 70, effettuate da 2 autoemoteche dell'Avis Provinciale, contemporaneamente presenti in piazza Umberto I, e 20 sacche, due giorni prima, sempre presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare.

Un anno questo 2025, che è partito più che bene, che in proiezione dovrebbe eguagliare se non migliorare i risultati del 2024, nel corso del quale, di sacche, complessivamente, ne furono raccolte 886. L’Avis isolana sta lavorando da tempo per poter aprire un centro fisso. Questo consentirebbe una maggiore continuità dei prelievi, aumentandone il numero. Le prossime raccolte sono già state fissate per il 27 febbraio e per il 10 marzo; con prenotazione individuale da prendere al nostro numero abilitato WhatsApp 0789.729017 o direttamente al link: https://wa.me/message/NUJJVX2DPLLUH1

